KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU TARİH AÇIKLAMASI 2025: KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri, eğitim süresince maddi destek sağlayan burs ve kredi imkanlarından yararlanmak için başvuru tarihlerini araştırıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ne zaman başlayacağı ve ekranın açılıp açılmadığı merak konusu oldu.
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Binlerce üniversite öğrencisi, eğitim döneminde maddi destek almak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK burs ve kredilerine başvurmak istiyor. Peki, başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı mı, tarih belli mi?
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçen yıl konuyailişkin başvurular Ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı. KYK burs başvuru duyurusu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler