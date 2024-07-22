LGS 2. tercih tarihleri, ilk tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Liselere yerleşemeyen ya da tercihlerinde değişikliğe gidecek olanlar LGS 2. tercihi yapacak. Peki, LGS ikinci ek tercihleri ne zaman başlayacak, lise ek tercihleri nereden yapılacak? LGS ikinci tercihler başladı mı? İşte MEB LGS 2. tercih tarihi...

1 / 10 LGS ilk tercihlerin son bulmasıyla birlikte LGS 2. tercih tarihi merak kazandı. İlk tercih döneminin sona ermesiyle, herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için gözler LGS 2. tercih dönemine çevrildi. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? LGS ikinci ek tercihleri ne zaman başlayacak, lise ek tercihleri nereden yapılacak? LGS ikinci tercihler başladı mı?

2 / 10 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. LGS 2. tercihleri 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

3 / 10 LİSE EK TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024

Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi güncel hali şu şekildedir;

28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran-16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması 28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



4 / 10 05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması 19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

5 / 10 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 05-07 TEMMUZ 2024 2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 08 TEMMUZ SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 09 -10 -11- 12TEMMUZ YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS

6 / 10 LİSE BOŞ KONTENJANLAR NERELER, BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde boş kontenjanlar açıklandığı vakit haberimize eklenecektir.

7 / 10 LİSE EK TERCİH KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lise için ek tercih yapabilecekler için gerekli şartlar;

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!

Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

8 / 10 Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

9 / 10 Öğrencilerin yüzde 96.21’i tercihlerine yerleşti

28 Haziran- 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96.21’i tercihlerine yerleşti.