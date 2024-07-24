Yerleştirmeye esas nakil, LGS nakil başvurusu işlemlerinin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, öğrencilerin eğitim aldıkları okullardan başka okullara geçiş yapmalarını sağlayan resmi bir başvuru sürecidir. Peki LGS yerleştirmeye esas nakil nasıl yapılır? yerleştirmeye esas nakil başvuruları ne zaman? Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil başvuru nasıl yapılacak? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, MEB nakil başvurusu işlemelerinin başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler gündeminde yerini aldı. Yerleştirmeye esas nakil, eğitim kurumlarında öğrenci yerleştirme ve nakil süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin belirli okullara yerleştirilmesi veya mevcut okullarından başka okullara nakil edilmesi amacıyla yapılan resmi başvuru sürecini ifade eder. Bu süreç, genellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Yerleştirmeye esas nakil, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren ve merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan başka bir okula gitmek isteyen öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde ve kurallara göre başvuruda bulunarak farklı bir okula yerleşebilme imkanıdır. Bu nakil türü, öğrencilere tercih ettikleri ve puanlarının yettiği okullara yerleşme şansı sunar.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yere sahiptir. Doğru ve zamanında yapılan başvurular, öğrencilerin eğitimde daha iyi imkanlara sahip olmasına katkı sağlar. Başvuru sürecini dikkatle takip etmek ve gereken belgeleri eksiksiz hazırlamak, başarılı bir nakil başvurusu için gereklidir.
Yerleştirmeye Esas Nakil Başvurusu ne zaman?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır?
LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.
Nakil başvurusu yaparken şu adımları izleyebilirsiniz:
Başvuru Dönemlerini Takip Edin: Nakil başvuruları belirli dönemlerde açılır. Bu dönemleri MEB'in resmi web sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.
Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Başvuru için gerekli belgeler arasında öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve veli dilekçesi yer alabilir.
e-Okul Üzerinden Başvuru Yapın: Nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden online olarak yapılabilir. Bu sistem üzerinden, başvurunuzu takip edebilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.
Başvuru Sonuçlarını Takip Edin: Başvurunuzun sonuçlarını MEB'in web sitesi ve e-Okul sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Sonuçlar genellikle belirli bir süre içinde açıklanır.
Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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