Ankara’da pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Ankara’da LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.