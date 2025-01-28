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Marcus Rashford kimdir?

Marcus Rashford kimdir?

13:5628/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
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Marcus Rashford kimdir?

Marcus Rashford, 31 Ekim 1997'de İngiltere'nin Manchester şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı ve 2016 yılında A takıma yükseldi. O tarihten bu yana Manchester United forması giyen Rashford, forvet pozisyonunda görev yapıyor. İşte Marcus Rashford hayatı, özgeçmişi ve futbol kariyeri...


Marcus Rashford kimdir?

Marcus Rashford, 31 Ekim 1997 tarihinde Manchester şehrinde doğdu. Marcus Rashford, Premier League takımı Manchester United'ta forvet pozisyonunda oynayan İngiliz millî futbolcudur.


Marcus Rashford Futbol Kariyeri:

Manchester United (2016 - Günümüz): Marcus Rashford, 2016 yılında Manchester United'ın A takımında ilk maçına çıktı ve o zamandan beri kulübün önemli oyuncularından biri haline geldi. Hızı, tekniği ve gol yeteneğiyle tanınıyor.

İngiltere Milli Takımı (2016 - Günümüz): Rashford, 2016 yılında İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı ve uluslararası arenada da dikkat çekti.

Marcus Rashford Altyapı kariyeri

2003-2005: Fletcher Moss Rangers

2005-2016: Manchester United

Marcus Rashford Profesyonel kariyeri

Yıllar - Takım - Maç (Gol)

2016- : Manchester United - 285 (87)

Marcus Rashford Milli takım kariyeri

2012: İngiltere U-16 - 2 (0)

2014: İngiltere U-18 - 2 (0)

2016: İngiltere U-20 - 2 (0)

2016: İngiltere U-21 - 1 (3)

2016- : İngiltere - 60 (17)

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