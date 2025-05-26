MAYIS AYI ENFLASYON ORAN AÇIKLAMA TARİHİ: Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin enflasyon oranlarını 3 Haziran Salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Aylık ve yıllık enflasyon artışı; başta memur ve emekli maaş zammı olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak. Nisan ayında yüzde 3 artan aylık TÜFE’nin, Mayıs ayında da yüksek seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ekonomistler, açıklanacak verilerin, yılın ikinci yarısındaki ekonomik yol haritası için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verilerine odaklandı. Nisan ayında açıklanan yıllık enflasyon yüzde 37,86 olurken, Mayıs ayı oranları merakla bekleniyor. TÜFE verisi, sadece fiyat artışlarını değil, aynı zamanda memur ve emeklilerin zam beklentilerini de şekillendirecek. Piyasa katılımcı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yükseliş gösterirken, yeni rakamlar 3 Haziran 2025 Salı günü sabah saatlerinde kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak veriler, ekonomi politikalarının geleceği açısından da yol gösterici olacak.
MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın enflasyon rakamları bir sonraki ayın başında duyurulur. Buna göre mayıs ayı enflasyonu Haziran ayının 3'ünde salı günü saat 10:00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
NİSAN ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.