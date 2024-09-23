Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını açıkladı. MEB okullara 30 bin temizlik personeli alımı başvuru ekranı ve formu, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü son gelişmelerle yakından takip ediliyor. Okullara 30 bin temizlik personeli alımı başvuru ekranı, şartları ve tarihi merak kazandı. Peki MEB TYP okullara 30 bin ek temizlik görevlisi alımı ne zaman, şartları neler? Okullara 30 bin temizlik personeli alımı nasıl yapılacak, kadrolu mu, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

1 /11 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair açıklamalarda bulunarak okullardaki temizlik sorununa dikkat çekti. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine okullara 30 bin temizlik personeli alınacağını duyurdu. Peki, MEB 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? Okullarda temizlik personeli alımı kadrolu mu?

2 /11 MEB, OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'teki "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tekin, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve çalışma bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla çalışma bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak." dedi.



3 /11 OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

30 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. Ancak Bakan Tekin başvurular için 23 Eylül Pazartesi gününü işaret etmişti. Buna göre; başvuru kılavuzunun gün içinde paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

4 /11 OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Okullarda istihdam edilecek 30 bin temizlik personeli alımı şartları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin ayrıntıların gelmesiyle haberimiz güncellenecek.

5 /11 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ KADROLU MU ALINACAK?

Okullardaki temizlik personeli istihdamına ilişkin soru üzerine Tekin, şu anda 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu söyledi.

6 /11 Taşeron personelle sürecin yönetildiğini hatırlatan Tekin, taşeronların kadroya geçtikten sonra sorun çıktığını ve bunu çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte toplum yararına program projesini başlattıklarını kaydetti.

7 /11 Projenin bu yıl itibarıyla revize edildiğini, haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığını belirten Tekin, geçtiğimiz yıl bunun için 60 bin personel tahsis edilmesine rağmen bu yıl sayının iki katına çıkarılarak 120 bine ulaştığını anlattı.



8 /11 Bakan Tekin, okullara yeni alınacak 30 bin temizlik personelinin taşeron mu yoksa kadrolu mu olacağına ise değinmedi. Konunun başvuru kılavuzunun paylaşılmasıyla netleşmesi bekleniyor.

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