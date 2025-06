MEB e-Okul sistemi kapandı mı? e-Okul not girişi ve devamsızlık verisi girilecek mi?

Milyonlarca öğrenci, Kurban Bayramı tatilinin ardından 10 Haziran’da eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not, devamsızlık, sınav tarihleri gibi pek çok veriye erişebiliyor. Öğretmenler ise dönem sonu not ve devamsızlık girişlerini sürdürüyor. Peki, e-Okul kapandı mı, not ve devamsızlık girişleri devam ediyor mu? İşte detaylar…

1 /3 e-Okul üzerinden not ve devamsızlık girişleri dönem sonuna kadar devam ediyor. Bayram tatilinin ardından öğrenciler 10 Haziran’da ders başı yaparken, öğretmenler de e-Okul sisteminde not girişi işlemlerine hız verdi. Peki, e-Okul kapanacak mı? e-Okul not ve devamsızlık girişleri ne zamana kadar açık kalacak? Haberimizde…

2 /3 E-OKUL VBS KAPANDI MI? e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte e-Okul’a girişler kapanıyordu. Karne gününe kadar e-Okul VBS sistemi açık olmaya devam edecek. Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek.