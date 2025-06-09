MEB e-Okul sistemi kapandı mı? e-Okul not girişi ve devamsızlık verisi girilecek mi?

Milyonlarca öğrenci, Kurban Bayramı tatilinin ardından 10 Haziran’da eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not, devamsızlık, sınav tarihleri gibi pek çok veriye erişebiliyor. Öğretmenler ise dönem sonu not ve devamsızlık girişlerini sürdürüyor. Peki, e-Okul kapandı mı, not ve devamsızlık girişleri devam ediyor mu? İşte detaylar…
e-Okul üzerinden not ve devamsızlık girişleri dönem sonuna kadar devam ediyor. Bayram tatilinin ardından öğrenciler 10 Haziran’da ders başı yaparken, öğretmenler de e-Okul sisteminde not girişi işlemlerine hız verdi. Peki, e-Okul kapanacak mı? e-Okul not ve devamsızlık girişleri ne zamana kadar açık kalacak? Haberimizde…
E-OKUL VBS KAPANDI MI?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte e-Okul’a girişler kapanıyordu. Karne gününe kadar e-Okul VBS sistemi açık olmaya devam edecek. Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek.
E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin sınav bilgileri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, merkezi sınav sonuçları ve diğer birçok bilgiye ulaşılabiliyor.
VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor.
İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.