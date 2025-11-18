MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Memur maaşı ve Memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memurların 2026 Ocak zammına ilişkin beklentiler güçlenirken, yılın ilk dört ayına dair açıklanan enflasyon rakamları hesaplamaların merkezine oturdu. TÜİK verilerine göre netleşen fark, memur maaşlarına yansıyacak zam oranının belirleyicisi oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ise nihai zammı şekillendirecek. Peki memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı yeni yılda hangi seviyeye çıkacak? İşte memur ve memur emeklisi için son zam tahminleri…

1 /5 2026 yılına yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. İlk dört aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla gözler yıl sonuna çevrildi. Ek zam ihtimali ve toplu sözleşme payıyla birlikte memur maaşlarının ne kadar artacağı merakla araştırılıyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplamalara yansıyan son tablo…

2 /5 MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR? Memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı % 16.55 oldu. SON 2 VERİ KALDI Merkez Bankası’nın Piyasa Katılım Anketi’ne göre kasımda enflasyonun %1,59, aralık ayında ise %1,16 seviyesinde gelmesi beklenmekte. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay düzenli olarak 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcı üzerinden değerlendiriliyor.

3 /5 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2026 OCAK ZAM TAHMİNLERİ Üçlü olarak yapmış olduğumuz tahminimize ek olarak toplu sözleşme oranlarını eklememiz gereklidir. Yıl sonu enflasyon %31 olursa memur ve memur emeklilerine ocakta %18,70 zam yapılacaktır. Yıl sonu enflasyonu %32 üzerinden gerçekleşirse memur ve emeklilere ocakta %19,60 oranında zam farkı doğacaktır. Yıl sonu %33 olursa memur ve emekliye %20,51 oranında zam oluşacaktır.

4 /5 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YENİ YILDA NE KADAR OLACAK? Hükümet geçmiş dönemdeki maaş politikasını aynı şekilde uygularsa, yani en düşük emekli maaşına yasal düzenleme ile enflasyon oranında zam verilirse karşımıza şu rakamlar çıkacaktır.