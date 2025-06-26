MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİN GELDİ: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için süreçte sona yaklaşıldı. TÜİK’in mayıs enflasyonunu açıklamasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, gözler şimdi haziran ayı verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanacak. Peki, zam sonrası öğretmen, polis, doktor gibi meslek grupları ne kadar maaş alacak?
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış, milyonlarca kamu çalışanını doğrudan ilgilendiriyor. Öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi meslek grupları gözlerini TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon verisine çevirdi. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı birleşince ortaya çıkacak yeni maaşlar merak konusu. Peki, Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak?
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son enflasyon rakamlarını haziran ayının ilk günlerinde kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise mayıs enflasyonu yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşti.
Bu gelişmeyle birlikte, memur ve emekli maaş zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Şimdi gözler, haziran ayı verilerinde ve 6 aylık toplam farkla birlikte oluşacak temmuz zammında.
5 AYLIK MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ!
Ocak-Mayıs dönemine ait TÜFE verileri doğrultusunda enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif artış oranı yüzde 14,01'e ulaştı. Ocak ayında yüzde 11,54 zam alan memurların en düşük maaşı 39.177 TL'den 43.726 TL'ye çıkmış, emekli aylıkları ise 17.587 TL'den 19.617 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler, temmuzda açıklanacak son veriyle belirlenecek 6 aylık zam oranında!
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık farka göre 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının 49 bin liranın üzerinde görülüyor. Ancak net rakam temmuz ayı itibarıyla ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,61 olacak.
MEMUR MAAŞLARI (2025 OCAK – %14,01 ZAMLI)
(Not: İki çocuklu, eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – Derece 1/4
2025 Ocak: 66.358 TL
Zamlı: 75.654,76 TL
Memur (Üniversite Mezunu) – Derece 9/1
2025 Ocak: 45.555 TL
Zamlı: 51.937,26 TL
Uzman Öğretmen – Derece 1/4
2025 Ocak: 58.663 TL
Zamlı: 66.881,69 TL
Öğretmen – Derece 1/4
2025 Ocak: 52.935 TL
Zamlı: 60.351,19 TL
Başkomiser – Derece 3/1
2025 Ocak: 64.481 TL
Zamlı: 73.514,79 TL
Polis Memuru – Derece 8/1
2025 Ocak: 58.938 TL
Zamlı: 67.195,21 TL
Uzman Doktor – Derece 1/4
2025 Ocak: 109.154 TL
Zamlı: 124.446,48 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) – Derece 5/1
2025 Ocak: 53.465 TL
Zamlı: 60.955,45 TL
Mühendis – Derece 1/4
2025 Ocak: 67.691 TL
Zamlı: 77.174,51 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) – Derece 11/1
2025 Ocak: 47.224 TL
Zamlı: 53.840,08 TL
Profesör – Derece 1/4
2025 Ocak: 96.374 TL
Zamlı: 109.876 TL
Araştırma Görevlisi – Derece 7/1
2025 Ocak: 63.877 TL
Zamlı: 72.826,17 TL
Vaiz – Derece 1/4
2025 Ocak: 55.332 TL
Zamlı: 63.084,01 TL
Avukat – Derece 1/4
2025 Ocak: 63.637 TL
Zamlı: 72.552,54 TL