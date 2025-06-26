MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİN GELDİ: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık farka göre 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının 49 bin liranın üzerinde görülüyor. Ancak net rakam temmuz ayı itibarıyla ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,61 olacak.