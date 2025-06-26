Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİN GELDİ: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİN GELDİ: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

09:4826/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için süreçte sona yaklaşıldı. TÜİK’in mayıs enflasyonunu açıklamasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, gözler şimdi haziran ayı verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanacak. Peki, zam sonrası öğretmen, polis, doktor gibi meslek grupları ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış, milyonlarca kamu çalışanını doğrudan ilgilendiriyor. Öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi meslek grupları gözlerini TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon verisine çevirdi. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı birleşince ortaya çıkacak yeni maaşlar merak konusu. Peki, Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son enflasyon rakamlarını haziran ayının ilk günlerinde kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise mayıs enflasyonu yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, memur ve emekli maaş zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Şimdi gözler, haziran ayı verilerinde ve 6 aylık toplam farkla birlikte oluşacak temmuz zammında.

5 AYLIK MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ!

Ocak-Mayıs dönemine ait TÜFE verileri doğrultusunda enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte kümülatif artış oranı yüzde 14,01'e ulaştı. Ocak ayında yüzde 11,54 zam alan memurların en düşük maaşı 39.177 TL'den 43.726 TL'ye çıkmış, emekli aylıkları ise 17.587 TL'den 19.617 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler, temmuzda açıklanacak son veriyle belirlenecek 6 aylık zam oranında!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık farka göre 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının 49 bin liranın üzerinde görülüyor. Ancak net rakam temmuz ayı itibarıyla ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,61 olacak.

MEMUR MAAŞLARI (2025 OCAK – %14,01 ZAMLI)

(Not: İki çocuklu, eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – Derece 1/4

2025 Ocak: 66.358 TL

Zamlı: 75.654,76 TL

Memur (Üniversite Mezunu) – Derece 9/1

2025 Ocak: 45.555 TL

Zamlı: 51.937,26 TL

Uzman Öğretmen – Derece 1/4

2025 Ocak: 58.663 TL

Zamlı: 66.881,69 TL

Öğretmen – Derece 1/4

2025 Ocak: 52.935 TL

Zamlı: 60.351,19 TL

Başkomiser – Derece 3/1

2025 Ocak: 64.481 TL

Zamlı: 73.514,79 TL

Polis Memuru – Derece 8/1

2025 Ocak: 58.938 TL

Zamlı: 67.195,21 TL

Uzman Doktor – Derece 1/4

2025 Ocak: 109.154 TL

Zamlı: 124.446,48 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) – Derece 5/1

2025 Ocak: 53.465 TL

Zamlı: 60.955,45 TL

Mühendis – Derece 1/4

2025 Ocak: 67.691 TL

Zamlı: 77.174,51 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) – Derece 11/1

2025 Ocak: 47.224 TL

Zamlı: 53.840,08 TL

Profesör – Derece 1/4

2025 Ocak: 96.374 TL

Zamlı: 109.876 TL

Araştırma Görevlisi – Derece 7/1

2025 Ocak: 63.877 TL

Zamlı: 72.826,17 TL

Vaiz – Derece 1/4

2025 Ocak: 55.332 TL

Zamlı: 63.084,01 TL

Avukat – Derece 1/4

2025 Ocak: 63.637 TL

Zamlı: 72.552,54 TL

#memur maaş
#Memur Maaş Zammı
#En düşük memur maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi: Hangi değişiklikler var, silindir hacmi ve motor gücüne göre yeni oranlar nedir?