MEMUR MAAŞI TEMMUZ MAAŞ ZAM ORANI: Temmuz'da emekli ve memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Öğretmen, polis...

Ortalama 17 bin lira alan emeklinin ise aynı zam oranında maaşı 2 bin 857 lira artacak ve 19 bin 857 lira olacak.

Maaşı 18 bin lira olan emekli ise Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,5 olması durumunda maaşı 16,81 artacak ve 3 bin 25 lira zam alacak.

20 bin lira emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur maaşlarına 16,81 oranında zam gelmesi durumunda ise 3 bin 362 lira artacak ve yeni maaşı 23 bin 362 lira olacak.