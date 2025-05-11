Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan kanun teklifiyle memur olmak için yaş sınırı getirilmesi öngörülüyor. İşte düzenlemenin detayları.
Meclis Genel Kurulu'nda kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenleme ele alınacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Kartalkaya'da otel yangınını araştıran komisyon, Bolu Valiliği'nden yetkilileri dinleyecek. Memur olmak için yaş sınırı geliyor. İşte düzenlemenin detayları.
Memur olma yaş sınırı kaç?
TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.
Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.
İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.