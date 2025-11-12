MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: TCMB faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

Aralık ayına sayılı günler kala gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararına çevrildi. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten 39,5’e düşüren Merkez Bankası, para politikasında yönünü yeniden gevşemeye çevirmişti. Piyasalar, 2025’in son faiz kararında bankanın adımlarını yakından takip ediyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, Aralık toplantısında indirim sürecek mi?
Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekim ayında 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 39,5 seviyesine çeken TCMB, yılın son toplantısında nasıl bir adım atacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında “dezenflasyon sürecinin yavaşladığı” vurgusu dikkat çekerken, yatırımcılar olası yeni indirim sinyallerini merak ediyor.
ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.
Karar saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, " Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır." ifadelerini kullandı.