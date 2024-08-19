Mesai saatleri düşüyor mu, kaç saat olacak sorusu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde esnek çalışma saatleri uygulaması üzerinden tartışmalar sürerken, Türkiye’de mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan önemli açıklama geldi.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren "Çalışma saatleri değişecek mi?" sorusunun yanıtı bu noktada araştırılan en önemli konu başlıklarından bir tanesi oluyor. İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan esnek çalışma saatlerinin ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki; çalışma saatleri değişiyor mu? Türkiye’de mesai saatleri düşüyor mu, kaç saat olacak?
Çalışma saatleri değişiyor mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Işıkhan, "Çalışma süreleri, ücretler, işçilerin refahı, gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.
Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşüreleceği iddiaları uzun süredir gündemde. Bakan Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız.
Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." dedi.
Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi. Dominik hükümeti, pilot uygulamanın Şubat ayında başlayacağını, çalışanların aynı maaşı alacağını ve standart çalışma haftasının Pazartesi'den Perşembe'ye 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi.
Çalışma bakanı Luis Miguel de Camps, "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" dedi. Katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de yer alıyor.
Şu anda Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.