Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapacak. Başvurular 5 - 28 Eylül günleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak alındı. Şimdi gözler sınavlar ve seçim aşamalarında. Peki MSB sınavlar ve seçim aşamaları nelerdir, kimler çağrılacak? 2025 uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman? İşte detaylar.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini ilanı için başvurular 15 - 28 Eylül günleri arasında e Devlet üzerinden alındı. Uzman erbaş alımı; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıfları için olacak. Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sürecine ilişkin takvimi açıkladı.
Seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
MSÜ Uzman Erbaş ve Er Alımı Sınavları ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.
(1) Evrak kontrol faaliyeti,
(2) Fiziki değerlendirme (Ek-3),
(3) Uygulamalı sınav,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-4),
(5) Mülakat,
(6) Sağlık kurul raporu,
(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir.
(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı.
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) Başvuru Evrakının Kontrolü:
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve başvuru kılavuzu esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Fiziki Değerlendirme:
Adayın boy ve kilo ölçümleri, Türk Standartları Enstitüsü onaylı ve ölçümleme sertifikalı otomatik/elektronik boy ve kilo ölçüm cihazlarıyla fiziki değerlendirme komisyonları tarafından yapılmakta olup, adayın Ek-3’te yer alan boy ve hizalarında bulunan alt ve üst kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığı sınırları içinde olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından bu aşamada elenirler ve diğer seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı ölçüm cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci ölçümde belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.
MSB uzman erbaş alımı sınavı nasıl olacak?
(a) Ön başvurusu kabul edilen adaylar uygulama sınavına tabi tutulacaktır.
(b) Uygulama sınavında adaylara Kara Kuvvetleri Yanaşık Düzen Talimnamesinde yer alan hususları kapsayacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bahse konu sınavda adayın aldığı puan ne olursa olsun aday başarılı sayılacaktır.
MSB uzman erbaş alımı fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak?
(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakı uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav testlerine tabi tutulmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-4’tedir.
(c) FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan veya 400 metre düz koşudan en az 5 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. İki (2) ve daha fazla testten puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.
MSB uzman erbaş alımı mülakat nasıl yapılacak?
a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim
şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;
(I) Genel görünüş,
(II) Kendisinden istenileni kavrama yeteneği,
(III) Özgüveni,
(IV) Öz geçmişi,
(V) Kişiliği,
(VI) Psikolojik yapısı,
(VII) Kendini ifade edebilme yeteneği,
(VIII) Beden dilini kullanma becerisi,
(IX) Duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık,
(X) Askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-7) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.
Aday Değerlendirme Puanı (ADP); uygulama mesleki sınav puanı, fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavı puanlarının bakanlıkça belirlenecek oranda yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak.
