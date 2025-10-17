MSB uzman erbaş alımı fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak?

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakı uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav testlerine tabi tutulmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi Standartları (FYT) Ek-4’tedir.

(c) FYT'de yapılan mekik ve şınav testlerinden en az birer puan, 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan veya 400 metre düz koşudan en az 5 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. İki (2) ve daha fazla testten puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenecektir.