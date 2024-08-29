Muhammed Cham, günümüz futbolunun yükselen yıldızlarından biri. Avusturyalı olan genç yetenek, hem güçlü fiziği hem de etkili oyunuyla dikkat çekiyor. 202-21 sezonunda Admira Wacker takımından Clermont’ta transfer olan oyuncu kariyerinde 71 Ligue 1 maçında forma giydi ve 15 gol katkısı verdi. Peki Muhammed Cham kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Muhammed Cham, güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor. On numara olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak sağ ve sol bölümde de forma giyebiliyor. Peki Muhammed Cham kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Muhammed Cham kimdir?
Muhammed Cham, 26 Eylül 2000 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu. Annesi Gambiyalı kökenli olup, soyadı Saracevic ise Bosna Hersekli üvey babasından gelmektedir. 1.80 metre boyundaki orta saha oyuncusu, 23 yaşında.
Kariyerine 2020 yılında Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Clermont Foot 63'te başlayan Cham, yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunun merkezinde etkili olabilme kabiliyetiyle öne çıkan oyuncu, 10 numara pozisyonunda başarılı performanslar sergiledi.
Cham, genç yaşına rağmen sahadaki liderlik vasıflarıyla ve çok yönlü oyun stiliyle takımına değer katttı. Hem gol atma hem de gol pası verme yeteneğiyle dikkat çekti.
Muhammed Cham kulüp kariyeri
Cham kariyerine SC Red Star Penzing'de başladı. Ekim 2008'de Avusturya'dan ayrıldı. 2016'ya kadar Almanya'da Hannover 96'nın genç takımında oynadı . 2016-17 sezonu için VfL Wolfsburg'un B-Juniors takımına geçti ve o sezon B-Junioren-Bundesliga'da 22 maça çıktı.
Ağustos 2017'de A-Junior Bundesliga'da U-19 takımı için ilk kez Hertha BSC'ye karşı oynadı. 2017-18 sezonunda üç gol attığı 15 maç oynadı. 2018-19 sezonunda 22 maça çıktı ve Wolfsburg ile Gruppe Nord/Nordost'un şampiyonu oldu. Bu nedenle Wolfsburg ile finallere katıldı ve VfB Stuttgart'a kaybettiler.
Cham, 2019-20 sezonu için Wolfsburg'un ikinci takımı VfL Wolfsburg II'ye terfi etti. Temmuz 2019'da Regionalliga'da ilk maçına çıktı ve o sezonun ikinci maç gününde BSV Schwarz-Weiß Rehden'e karşı 80. dakikada Julian Justvan'ın yerine oyuna girdi . Wolfsburg II için üç maçın ardından Eylül 2019'da Avusturya'ya döndü ve Bundesliga kulübü FC Admira Wacker Mödling'e transfer oldu.
Aynı ayda , o sezonun sekizinci maç gününde SKN St. Pölten'e karşı ilk 11'de yer aldığında Avusturya Futbol Bundesliga'daki ilk maçına çıktı ve 65. dakikada Erwin Hoffer ile değiştirildi. Admira için toplam 18 Bundesliga maçına çıktı. 6 Ekim 2020'de Fransa'ya ikinci lig kulübü Clermont'a transfer oldu, ancak Clermont onu doğrudan 2020-21 sezonu için Danimarka 1. Lig kulübü Vendsyssel'e kiraladı. 13 Temmuz 2021'de Avusturya'ya döndü ve sezon sonuna kadar Avusturya Lustenau'ya kiralandı.