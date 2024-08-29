Ağustos 2017'de A-Junior Bundesliga'da U-19 takımı için ilk kez Hertha BSC'ye karşı oynadı. 2017-18 sezonunda üç gol attığı 15 maç oynadı. 2018-19 sezonunda 22 maça çıktı ve Wolfsburg ile Gruppe Nord/Nordost'un şampiyonu oldu. Bu nedenle Wolfsburg ile finallere katıldı ve VfB Stuttgart'a kaybettiler.