Nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

NÜKLEER SİLAHLAR KÜRESEL DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Nükleer silahlar, sadece bir savaş aracı değil; aynı zamanda diplomatik ve askeri caydırıcılık bakımından da büyük bir stratejik unsur. Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyon, dünyanın dikkatini yeniden nükleer güç dengesine çevirdi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin nükleer kapasitesi ve dünya genelinde en çok nükleer başlığa sahip ülkeler yeniden gündeme geldi.



