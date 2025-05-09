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Nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

Nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

11:119/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hindistan ve Pakistan arasındaki nükleer gerilim sonrası gözler yeniden dünyadaki nükleer güç dengesine çevrildi. Türkiye'nin bu denklemdeki yeri merak konusu oldu. Türkiye'nin topraklarında nükleer silah var mı? Hangi ülkeler nükleer silaha sahip?

NÜKLEER SİLAHLAR KÜRESEL DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Nükleer silahlar, sadece bir savaş aracı değil; aynı zamanda diplomatik ve askeri caydırıcılık bakımından da büyük bir stratejik unsur. Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyon, dünyanın dikkatini yeniden nükleer güç dengesine çevirdi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin nükleer kapasitesi ve dünya genelinde en çok nükleer başlığa sahip ülkeler yeniden gündeme geldi.


NÜKLEER SİLAH NEDİR?

Nükleer silah, nükleer teknolojilerin kullanılmasıyla üretilmiş, yok etme gücü yüksek silahlardır. Patlayıcılardan farklı olarak daha kalıcı zarar vermek için kullanılır. Atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi ile ortaya çıkan enerji ile yapılır.

TÜRKİYE’DE NÜKLEER SİLAH VAR MI?

Türkiye, kendi nükleer silahına sahip bir ülke değildir. Ancak NATO’nun “nükleer paylaşım” sistemi kapsamında, Türkiye, ABD’ye ait nükleer silahları kendi topraklarında bulunduruyor.


DÜNYANIN EN ÇOK NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİ (2025)

Uluslararası kuruluşların açık kaynak verilerine göre dünyadaki nükleer başlık sayıları şöyle sıralanıyor:

Rusya

Savaş başlığı: 1.790 / 7.300

İlk test yılı: 1949


ABD

Savaş başlığı: 1.750 / 7.000

İlk test yılı: 1945


Fransa

Savaş başlığı: 280 / 300

İlk test yılı: 1960


Çin

Savaş başlığı: Tahmini 260

İlk test yılı: 1964


Birleşik Krallık

Savaş başlığı: 120 / 215

İlk test yılı: 1952


DİĞER NÜKLEER GÜÇLER

Hindistan

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 100–120

İlk test: 1974


Pakistan

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 110–130

İlk test: 1998


Kuzey Kore

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 10

İlk test: 2006


İsrail

Tahmini savaş başlığı: Bilinmiyor / 60–400

Resmi test: Bilinmiyor (Olası: 1979 Vela Olayı)


BİLDİRİLMEMİŞ NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKE HANGİSİ?

İsrail

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 60–400



NATO NÜKLEER SİLAH PAYLAŞIMINDA YER ALAN ÜLKELER

Almanya

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 20


Belçika

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 10–15


Hollanda

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 15


İtalya

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 35


Türkiye

Savaş başlığı: Bilinmiyor / 20

#nükleer silah
#NATO
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