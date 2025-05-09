Nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin nükleer silahı var mı?

Hindistan ve Pakistan arasındaki nükleer gerilim sonrası gözler yeniden dünyadaki nükleer güç dengesine çevrildi. Türkiye'nin bu denklemdeki yeri merak konusu oldu. Türkiye'nin topraklarında nükleer silah var mı? Hangi ülkeler nükleer silaha sahip?
NÜKLEER SİLAHLAR KÜRESEL DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Nükleer silahlar, sadece bir savaş aracı değil; aynı zamanda diplomatik ve askeri caydırıcılık bakımından da büyük bir stratejik unsur. Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyon, dünyanın dikkatini yeniden nükleer güç dengesine çevirdi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin nükleer kapasitesi ve dünya genelinde en çok nükleer başlığa sahip ülkeler yeniden gündeme geldi.
NÜKLEER SİLAH NEDİR?
Nükleer silah, nükleer teknolojilerin kullanılmasıyla üretilmiş, yok etme gücü yüksek silahlardır. Patlayıcılardan farklı olarak daha kalıcı zarar vermek için kullanılır. Atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi ile ortaya çıkan enerji ile yapılır.
TÜRKİYE’DE NÜKLEER SİLAH VAR MI?
Türkiye, kendi nükleer silahına sahip bir ülke değildir. Ancak NATO’nun “nükleer paylaşım” sistemi kapsamında, Türkiye, ABD’ye ait nükleer silahları kendi topraklarında bulunduruyor.
DÜNYANIN EN ÇOK NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİ (2025)
Uluslararası kuruluşların açık kaynak verilerine göre dünyadaki nükleer başlık sayıları şöyle sıralanıyor:
Rusya
Savaş başlığı: 1.790 / 7.300
İlk test yılı: 1949
ABD
Savaş başlığı: 1.750 / 7.000
İlk test yılı: 1945
Fransa
Savaş başlığı: 280 / 300
İlk test yılı: 1960
Çin
Savaş başlığı: Tahmini 260
İlk test yılı: 1964
Birleşik Krallık
Savaş başlığı: 120 / 215
İlk test yılı: 1952
DİĞER NÜKLEER GÜÇLER
Hindistan
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 100–120
İlk test: 1974
Pakistan
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 110–130
İlk test: 1998
Kuzey Kore
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 10
İlk test: 2006
İsrail
Tahmini savaş başlığı: Bilinmiyor / 60–400
Resmi test: Bilinmiyor (Olası: 1979 Vela Olayı)
BİLDİRİLMEMİŞ NÜKLEER SİLAHI OLAN ÜLKE HANGİSİ?
İsrail
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 60–400
NATO NÜKLEER SİLAH PAYLAŞIMINDA YER ALAN ÜLKELER
Almanya
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 20
Belçika
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 10–15
Hollanda
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 15
İtalya
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 35
Türkiye
Savaş başlığı: Bilinmiyor / 20