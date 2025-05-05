OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan personel ve işçi alımı sonuçları için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. OGM işçi alımı sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, başvuru yapan binlerce aday sonuçlara erişebilecek. Güncel gelişmeleri takip ederek "OGM alımı sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtını ilk öğrenen siz olun. 3 bin 477 personeli alımı için başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Başvurusunu tamamlayan adayların gözü OGM personel alımı sonuçlarında. 2025 OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?