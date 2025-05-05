OGM alımı sonuçları merakla beklenirken, OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ve OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Başvuru yapan adaylar, OGM personel ve işçi alımı sonuçlarını sorgulamak için resmi internet sitesine yöneliyor. İşte OGM alımı sonuçları hakkında en güncel bilgiler ve sorgulama ekranı detayları...
OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan personel ve işçi alımı sonuçları için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. OGM işçi alımı sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, başvuru yapan binlerce aday sonuçlara erişebilecek. Güncel gelişmeleri takip ederek "OGM alımı sonuçları belli oldu mu?" sorusunun yanıtını ilk öğrenen siz olun. 3 bin 477 personeli alımı için başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Başvurusunu tamamlayan adayların gözü OGM personel alımı sonuçlarında. 2025 OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımını; şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri pozisyonlarında yapıyor. Adaylar başvurularını 17 - 28 Mart tarihlerinde tamamladı.
Başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar sözlü veya yazılı sınava tabi tutulmayacak. Alımlar KPSS B grubu puan sıralamasına göre yapılıyor.
OGM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Adaylardan istenilecek belgeler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte açıklanacak.
Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.