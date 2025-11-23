Öğretmen atamaları 2025: Göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar

Öğretmen atamalarında sonuçlar 24 Kasım Pazartesi günü belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılan adaylar sonuçların ardından belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlayarak görevlerine başlayacak. Peki öğretmenlerden göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte MEB'in yayınladığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nda yer alan bilgiler...
Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği atamaların sonuçları bugün belli oluyor. MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde atamaların tamamlanarak sonuçların ilan edileceğini duyurmuştu. Atama sonuçlarının ilan edilmesinden sonra ise öğretmen adayları göreve başlamak için belge tamamlama işlemlerini gerçekleştirecek. Göreve başlama esnasında istenen belgeler ise bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte öğretmenlerin atama sürecine ilişkin, göreve başlama tarihleri ve istenen evraklar hakkında bilgiler.
ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi (7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra) 19 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER NELER?
Göreve başlama esnasında adaylardan;
- Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) belgelerin aslı,
- Elektronik Başvuru Formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
- Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (güncel tarihli),
Not: Sağlık kurulu raporu Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.
- Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
- E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi istenecektir.
Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hâli bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüt düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durum olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için il millî eğitim müdürlüğünce bir komisyon oluşturulacak, komisyon tarafından raporlar yeniden karara alınılır, bu kararın mülkî idare amirince de uygun görülmesi hâlinde göreve başlatılacak; göreve başlatılması uygun görülmeyenlere komisyon kararı ve sağlık kurulu raporu eklenmek suretiyle mülkî idare amirinin uygun görüşüyle Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Göreve başlayamayanlar hakkında yapılacak işlemler
Belgeler ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belgelerin ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dâhilinde iki ay içinde göreve başlayamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içerisinde göreve başlamayanların bilgileri tebliğ ilişkili belgelerle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.