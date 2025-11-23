Öğretmen atamaları 2025: Göreve başlama esnasında istenen belgeler neler? Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar

Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,





E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi istenecektir.





Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.





İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.





Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hâli bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüt düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.