2024-2025 eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala, öğretmenlere sağlanan kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim ödeneği yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, ders yılına hazırlık için ihtiyaç duydukları malzemeleri temin edebilmeleri amacıyla her yıl bu destekten yararlanıyor. Peki Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MEB son açıklamalar...

1 / 7 "Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi, yeni eğitim öğretim yılı başlarken Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere eğitim ödeneği adı altında kırtasiye yardımı yapılacak. Bu ödenek, öğretmenlerin ders yılına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları malzemeleri temin etmeleri amacıyla veriliyor.

2 / 7 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada okulların 9 Eylül’de açılacağını duyurmuştu.

3 / 7 Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilen kırtasiye yardımının eylül ayının ilk iki hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

4 / 7 KIRTASİYE ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğretmen kırtasiye ödeneklerinin 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlaması bekleniyor.

5 / 7 Bu ödemeler illere ve ilçelere göre farklılık gösterebilir, dolayısıyla öğretmenlerin bağlı bulundukları kurumlar üzerinden bilgi almaları faydalı olacaktır.

6 / 7 KIRTASİYE YARDIMI ÜCRETİ NE KADAR? 2024 yılında yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında belirlenen kırtasiye ödeneği, bu yıl öğretmenlere 4.085 TL olarak ödenecek.