Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden eşi;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.