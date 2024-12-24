Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin duyuru yayımladı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki 2025 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi ve kılavuzu 2025 yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme ikinci aşama tercihleri ne zaman?
Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemi görev süreleri hesaplama tarihi
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşi;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,
• Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin;
- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alınacak il genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge,
- İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair belge,
• Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmi belge,
• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir resmi belge ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları atamalar ne zaman yapılacak?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.
2025 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN