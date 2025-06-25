ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME GÜNLERİ: Sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen sınavlarda görev alan öğretmen ve akademisyenler, yeni dönemde alacakları ücretleri merakla araştırıyor. Gözetmenlik, salon başkanlığı, bina sorumluluğu gibi görevler karşılığında ödenecek ücretlerin zamlı hali 2025 yılıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 MEB ve ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu?
Öğretmenler ve akademisyenler için önemli bir ek gelir kapısı olan sınav görevleri, 2025 yılıyla birlikte yeniden gündeme geldi. MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan salon başkanları, gözetmenler ve bina sorumluları, yeni yılda ödenecek ücretleri merak ediyor. Zamlı ücret tarifesiyle birlikte 2025 sınav görevli ücretleri netleşmeye başladı.
2025 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Bu ücretler, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenmiş olup, brüt ve net olarak belirtilmiştir. Ücretler, vergi dilimi ve diğer kesintilere göre değişiklik gösterebilir. Net ücretler, brüt ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan tutardır.
ÖSYM, SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2025:
Bina Yöneticisi: 1384 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1521 TL
Salon Başkanı: 1338 TL
Gözetmen: 1223 TL
Yedek Gözetmen: 1070 TL
MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2025:
Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL