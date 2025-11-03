Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini 31 Ekim 2025’te yayımlanan karar ile iptal etti. Papara para iadesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Konuya dair Papara tarafından yapılan açıklamayla birlikte para iadelerinin hangi durumda yapılacağı belli oldu. Papara hesaplarındaki paralar ne zaman iade edilecek? Papara açıldı mı, ne zaman açılacak? Papara bakiye iadeleri nasıl yapılacak? soruları merak kazanırken faaliyet izni TCMB tarafından iptal edilen Papara'dan kullanıcı bakiyelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
PAPARA İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara "Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
PAPARA'DAN AÇIKLAMA
Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Kullanıcımız,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.
Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”
PAPARA BAKİYELERİ NASIL YATIRILACAK?
Kullanıcıların Papara hesaplarında bulunan TL bakiyeleri, koruma hesaplarında muhafaza edilecek. Bu hesaplar, mevzuat gereği Papara’nın kendi varlıklarından tamamen ayrı tutuluyor.
Bu nedenle; İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) yapılması bekleniyor. Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları kademeli olarak kapatılacak.