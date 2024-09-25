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Askeri okul ve polis adaylığı eğitim süreleri sigortalı olarak sayılır mı?

Askeri okul ve polis adaylığı eğitim süreleri sigortalı olarak sayılır mı?

15:0425/09/2024, بدھ
G: 25/09/2024, بدھ
Yeni Şafak
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<p>Polis okulu borçlanması nasıl yapılır?</p>
Polis okulu borçlanması nasıl yapılır?

5510 sayılı Kanunun 46. maddesinde düzenlenen sigorta borçlanması, yükseköğrenim sonrası subay ve polisliğe atananlar için düzenlenmiş özel bir borçlanma türüdür. Peki polis akademisi eğitimi hizmetten sayılır mı? Polis okullarının borçlanması ve hizmet hesabına eklenmesi nasıl yapılır?

Sigortalı hizmet sayılan askeri okul ve polis adaylığı eğitim süreleri hakkındaki detaylar merak ediliyor. Konuya ilişkin SGK'dan şu açıklama yapıldı:

"1/10/2008 tarihi itibarıyla; harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların,

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların,

2/8/2013 tarihi itibarıyla ise polis naspedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adayların,

Söz konusu eğitimleri tamamlamaları ve göreve başlamaları halinde eğitim süreleri sigortalı hizmet olarak sayılmaktadır."

Polis Okullarının Borçlanması ve Hizmet Hesabına Eklenmesi Nasıl Yapılır.

2001 yılı ve öncesi Polis Okulu (9 aylık) mezunlarının eğitim süreleri kurs mahiyetinde olduğundan 5510 sayılı Kanunun 46. Maddesi kapsamında olmadığı için borçlanılması kanunen mümkün değildir.

- 2003-2007 yılı dahil Polis Meslek Yüksek Okul (iki yıllık) mezunlarının okul sürelerini borçlanmaları halinde toplam hizmet süresine eklenir ancak emeklilik tarihini değiştirmez.

- 2008 yılı ve sonrası Polis Meslek Yüksek Okul (iki yıllık) mezunlarının kesenekleri okul tarafından yatırıldığından hizmetten sayıldığı için ayrıca bir borçlanma yapılamaz.

- 2012 yılı ve öncesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM- 6 aylık) mezunlarının eğitim süreleri kurs mahiyetinde olduğundan 5510 sayılı Kanunun 46. Maddesi kapsamında olmadığı için borçlanılması kanunen mümkün değildir.

- 2013 yılı ve sonrası Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM- 6 aylık) öğrencilerinin kesenekleri okul tarafından yatırıldığından hizmetten sayılmakta olup ayrıca borçlanılması mümkün değildir.

#Polis okulu borçlanması
#polis akademisi
#subay borçlanması

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