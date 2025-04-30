SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ KADRO VE BRAŞLARDA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 37 bin sağlık personelinin yanında sürekli işçi alımı da yapılacak. Kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıllarda sürekli işçi alımı şu kadrolarda yapıldı:

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı ve inşaat boyacısı/boyacı.