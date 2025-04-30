Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yapacak. ÖSYM başvuru kılavuzu üzerinden KPSS puanı ile sözleşmeli personel alırken, İŞKUR başvurusu ile de sürekli işçi alınacak. Sağlık Bakanlığı alım yapılacak kadrolar merak konusu olmayı sürdürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı alımları hakkında detayları bilgiler verdi. 19 bin kişilik kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak. Peki Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ne kadar kontenjan verecek, hangi illerde sözleşmeli ve sürekli işçi alımı alacak?
Sağlık Bakanlığı alım yapılacak kadrolar merak konusu. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 19 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, kılavuzun en geç 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanması beklenmekte. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav gibi aranan şartlar yer alacak. Peki Sağlık Bakanlığı alım yapacak branşlar hangileri? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve hangi illerde sözleşmeli ve sürekli işçi alımı alacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM YAPACAK BRANŞLAR HANGİLERİ?
Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, alım yapılacak kadrolar arasında diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve çeşitli sağlık meslek grupları bulunmaktadır. Özellikle hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri branşlarında önemli sayıda alım yapılması öngörülmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımlarında her yıl belirli bir alana öncelik veriyor.İhtiyaçlar doğrultusunda hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarındaki eksik branşlar belirlendi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada “ Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.”ifadelerini kullandı.
2024 Yılı Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları İçin Tıklayın
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ KADRO VE BRAŞLARDA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 37 bin sağlık personelinin yanında sürekli işçi alımı da yapılacak. Kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıllarda sürekli işçi alımı şu kadrolarda yapıldı:
Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı ve inşaat boyacısı/boyacı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 37 bin kadroyu aldıklarını ve personel ihtiyaç sayısını Pazartesi günü ( 28 Nisan) tarihinde ÖSYM’ye ileteceklerini duyurmuştu.
ÖSYM iletilen eksik kadrolara ilişkin başvuru kılavuzu çalışmalarını henüz tamamlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun en geç 2 Mayıs cuma gününe kadar erişime açılması ve başvuruların başlaması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımının olacağı 19 bin sağlık personeli alımın yapılacağı iller açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı da netlik kazanmış olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?
Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri, yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.