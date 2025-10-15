Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak 2 bin 764 sürekli işçi için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi pozisyonları için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İŞKUR tarafından yürütülen başvuru sürecinin ardından değerlendirme ve kura aşaması başladı. Adaylar şimdi “Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, sürekli işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?