Sağlık Bakanlığı tarafından temizlik görevlisi, hastane klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. İŞKUR sürekli işçi başvuru süreci sonrası adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için değerlendirme süreci de başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi sonuç ekranı hangi tarihte erişime açılacak? İşte, kura çekimine ilişkin son bilgiler.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak 2 bin 764 sürekli işçi için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi pozisyonları için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İŞKUR tarafından yürütülen başvuru sürecinin ardından değerlendirme ve kura aşaması başladı. Adaylar şimdi “Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, sürekli işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025 ne zaman?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Öncelikli olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi duyurulmadı. Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından asil ve yedek adaylar belirlenecek ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden liste halinde duyurulacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının Kasım ayında ilan edilmesi ön görülüyor. Kura takvimine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.
Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi nereden canlı izlenecek?
Sağlık Bakanlığı daha önceki yıllarda yaptığı işçi alımlarını da benzer şekilde kura çekimi yöntemiyle belirledi. Ataması yapılacak adaylara yazılı veya sözlü olarak bir sınav uygulanmayacak. Adaylar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarında benzer şekilde canlı yayında belirlenmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandıktan sonra adayların yerleştirildikleri sağlık kurumları belli olacak. Ardından adaylar, teslim etmesi gereken belgelere ilişkin bilgileri ilgili kurumdan alabilecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi kadrolarda olacak?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.