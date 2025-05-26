﻿Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, Türkiye genelinde pek çok ilde yapılan başvuruların akabinde adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Kurban Bayramı öncesinde netleştirilip belge toplama aşamasına geçilecek olan işçi alımı kura çekilişi süreci, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için gerçekleşecek.