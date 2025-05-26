Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 3.658 sürekli işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulanıyor. Toplamda 3658 sürekli işçi alımı yapılacak olup nihai aday listesi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? ŞKUR 3 bin 658 işçi alımı atama kura çekilişi ne zaman? İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, Türkiye genelinde pek çok ilde yapılan başvuruların akabinde adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Kurban Bayramı öncesinde netleştirilip belge toplama aşamasına geçilecek olan işçi alımı kura çekilişi süreci, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için gerçekleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.
Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00 arası
Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.
Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz.
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İşe alınacak sürekli işçiler, noter kurası ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları isim listesinin kura gününde çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.