Bu liste, başvurusu uygun bulunan ve kuraya katılmaya hak kazanan adayların isimlerinden oluşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından il bazında yayımlanacak listelerle hem kendi isminizi hem de başvuru yapılan şehirdeki başvuru yoğunluğunu görebileceksiniz. Nihai aday listesinin açıklanmasının ardından, başvuran adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılacaklardır.