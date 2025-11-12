Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ORDU kura sonuçları: İşte İŞKUR ORDU asil ve yedek isim listesi

11:4712/11/2025, الأربعاء
Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için düzenleyeceği kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Her il için asil ve yedek adaylar belirlenecek, süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi başladı mı, canlı yayın ekranı nerede?

Binlerce adayın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura çekimi bugün yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura, il il sıralı şekilde yapılacak. Kura tamamlandığında asil ve yedek listeler açıklanacak. Peki kura çekimi başladı mı, canlı yayın nereden izlenebilir?

#sağlık bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı
#Sağlık Bakanlığı Kura Sonucu
