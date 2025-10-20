Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yoğun ilgi gördü. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında kullanıcı girişi yapılarak alındı. 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yede aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası yöntemiyle belirlenecek.