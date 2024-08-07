Samsung LPDDR5X DRAM çipi nedir, özellikleri neler?

Samsung akıllı telefonlar için üzerinde çalıştığı LPDDR5X DRAM çipini tanıttı. Dünyanın en incesi olan çip, 0,65 mm kalındığına sahip. Seri üretim sürecinin başladığını aktaran Samsung, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki kapasitede sunacak. Şirket kendi çiplerini uzun yıllardır üretiyor. Buna ek olarak farklı yapılardaki çipler üzerinde çalışan Samsung, dünyanın en ince 12nm çipini geliştiriyor. Yeni LPDDR5X DRAM, 4 kat yapıya sahip ve modül başına 12 GB ve 16 GB kapasiteleri de destekliyor.