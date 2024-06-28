2024 Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının heyecanlı bekleyişi sürecinde, Şanlıurfa'daki liseleri tercih etmek isteyen öğrenciler için taban puanları ve yüzdelik dilimleri büyük önem taşıyor. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanları MEB e Okul üzerinden erişimde.
Şanlıurfa'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, bu il ve ilçelerindeki liseleri tercih edecek öğrencilerin takibinde. 2023 LGS'de Şanlıurfa Fen Lisesi en yüksek puanı 471 ile alarak en çok tercih edilen lise olmuştu.
Şanlıurfa'daki liselerin 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için tıklayın.
İşte geçen yıl Konya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.
Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.
Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.