Çocuğu okula giden ailelere yönelik destek başvurusu, ihtiyaç sahibi aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı kapsamında ödemeler devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere sağlanacak desteklerin, çocukların daha iyi bir eğitim almasına katkı sağlayacağını belirtmişti. Peki, 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır ve destek ödemesi ne kadar olacak?

1 / 7 "SED yardım ödemesi başvuruları başladı mı, kimler yararlanabilir? Okula giden çocuklara SED yardım ödemesi şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu destek, çocuklarını okula göndermekte zorlanan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere yönelik olarak sunulacak. Peki, çocuğu okula giden ailelere yapılacak destek ödemesi ne kadar olacak?

2 / 7 ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

3 / 7 SED YARDIMI NEDİR? Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

4 / 7 DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı. Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde; Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira, İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira, Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira, Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira, Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira, Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

5 / 7 SED DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? - Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur. - Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir. - Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

6 / 7 - Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. - Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.