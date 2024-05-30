FİAT

Fiat'ın Egea modeline, mayıs ayı boyunca Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL'den, Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL'den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Takas kampanyasından faydalanacaklar 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanabilecek.

"Fiat Online" üzerinden gerçekleşen Egea siparişlerinde, ek olarak uzatılmış garanti hediye ediliyor ve garanti süresi, 1 yıl ilave ile 6 yıla yükseliyor.