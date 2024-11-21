Memura En Az 43.616 TL Zam Yolda

Memurlar ve emeklileri için yapılacak maaş artışıyla en düşük memur maaşının 43.616 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Hâlihazırda 39.205 TL olan en düşük maaş, yüzde 11.25 zam oranıyla artış gösterecek. Bu zam, ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da önemli değişiklikler yaratacak.