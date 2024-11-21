Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, 2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zammın yüzde 11,25 seviyesinde olacağını gösteriyor. Beklenen bu artış, yalnızca memurları değil, memur emeklilerinden özel sektör çalışanlarına, bedelli askerlik ücretlerinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Zam oranlarının detayları ve etkilediği kalemler merakla takip ediliyor.
2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10'u aşan kısmı, memurlar için enflasyon farkı olarak hesaplanacak. Bu fark, toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 6'lık zam oranıyla birleştirilecek. Yapılan hesaplamalara göre, Ocak ayında memur maaş zammının toplamda yüzde 11,25 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Memura En Az 43.616 TL Zam Yolda
Memurlar ve emeklileri için yapılacak maaş artışıyla en düşük memur maaşının 43.616 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Hâlihazırda 39.205 TL olan en düşük maaş, yüzde 11.25 zam oranıyla artış gösterecek. Bu zam, ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da önemli değişiklikler yaratacak.
Aile Yardımı ve İkramiye Artışı
Eğer zam yüzde 11.25 oranında gerçekleşirse:
Memurlara çalışmayan eş için verilen aile yardımı, 2.063 TL’den 2.295 TL’ye yükselecek.
Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 436,90 TL’den 504,96 TL’ye, 6 yaş üzeri çocuklar için 226,95 TL’den 252,48 TL’ye çıkacak.
Sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesi, 641,81 TL’den 714 TL’ye yükselecek.
Ek Ödemelerde Artış
Memur maaş zammı, memur emeklilerini de etkileyecek.
En düşük memur emekli aylığı, 17.588 TL’den yüzde 11.25 artışla 19.566 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerine verilen yüzde 4 ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak artacak.
Emekli doktorların ilave ödemeleri:
Uzman olmayan emekli doktorlar için 20.198 TL’ye,
Uzman doktorlar için ise 26.258 TL’ye ulaşacak.
Tazminat ve Sosyal Desteklerde Artış
Kıdem Tazminatı Tavanı
Özel sektör çalışanları için kıdem tazminatı tavanı, zam oranıyla birlikte 41.828 TL’den 46.534 TL’ye çıkacak.
Sosyal Desteklerde Önemli Artışlar
65 Yaş Aylığı Artışı
Şu anda 4.181 TL olan 65 yaş aylığı, yüzde 11.25 zamla 4.652 TL’ye yükselecek.
Evde Bakım Aylığı
Halen 9.077 TL seviyesinde olan evde bakım desteği, 10.099 TL’ye çıkacak.
Engelli Aylığı
Yüzde 40-69 engelli bireyler için aylık 3.338 TL’den 3.713 TL’ye,
Yüzde 70 ve üzeri engelli bireyler için 5.007 TL’den 5.570 TL’ye yükselecek.
Hastalara Nakdi Yardım
Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen 9.077 TL’lik nakdi yardım, 10.099 TL’ye yükselecek.
Ailelere Çocuk Destekleri ve Eğitim Yardımları
Okul Öncesi Çocuklar İçin SED Ödemesi
Şu anda 4.312 TL olan ödeme, zamla birlikte 4.797 TL’ye çıkacak.
İlköğretim Çocukları İçin SED Ödemesi
İlköğretimde okuyan çocuklara verilen 6.468 TL’lik destek, 7.195 TL’ye yükselecek.
Ortaöğretim Çocukları İçin SED Ödemesi
Ortaöğretim öğrencilerine sağlanan 6.899 TL’lik destek, zam sonrasında 7.675 TL olacak.
Yükseköğrenim Çocukları İçin SED Ödemesi
Üniversite ve yükseköğrenimde eğitim gören çocuklar için verilen 7.761 TL’lik destek, 8.634 TL’ye ulaşacak.