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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ücretsiz oldu! SGK detayları son dakika duyurdu: 1 Ocak 2025 itibariyle...

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ücretsiz oldu! SGK detayları son dakika duyurdu: 1 Ocak 2025 itibariyle...

15:478/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Son dakika haberi: Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik önemli bir sağlık düzenlemesi hayata geçirildi. SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisi artık ücretsiz olarak sunulacak. Bu düzenleme, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve yüksek maliyetli diş tedavilerinde ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

Bu ay itibarıyla SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ücretsiz olarak sunulacak. Yeni düzenleme, emeklilere sağlık hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

Emeklilerin diş sağlığına yönelik sağlık harcamalarını hafifletmeyi amaçlayan bu yeni uygulama, özellikle uzun yıllar boyunca yüksek maliyetlerle karşılaşan emekliler için oldukça önemli bir adım.

Artık, emekliler devlet hastanelerinde diş protezini ücretsiz olarak yaptırabilecek, ayrıca belirli şartlar altında implant tedavisinden de yararlanabilecekler.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLDU

Bu yenilikle birlikte, emeklilerin diş sağlığıyla ilgili endişeleri önemli ölçüde azalacak. SGK, anlaşmalı sağlık kurumlarında beş yılda bir yapılan diş protezini ücretsiz olarak sunarken, implant tedavisinin de belirli şartlarla ücretsiz hale getirilmesi, emeklilerin diş sağlığına ulaşmalarını daha kolay ve ekonomik hale getiriyor.

Özellikle yaşlılıkla birlikte diş sağlığı problemleri artan emekliler, bu yeni düzenlemeyle daha sağlıklı bir yaşam sürme imkânı bulacak.

Diş sağlığı, genel sağlık üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir alan. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, onların diş sağlığı sorunlarını çözmelerine de katkı sağlayacak.

SGK tarafından başlatılan bu uygulama, emeklilerin sadece sağlık harcamalarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda diş sağlığı alanındaki eksikliklerini gidermelerine olanak tanıyacak.

#SGK
#Emekli
#ücretsiz tedavi

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