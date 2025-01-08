SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ücretsiz oldu! SGK detayları son dakika duyurdu: 1 Ocak 2025 itibariyle...

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLDU

Bu yenilikle birlikte, emeklilerin diş sağlığıyla ilgili endişeleri önemli ölçüde azalacak. SGK, anlaşmalı sağlık kurumlarında beş yılda bir yapılan diş protezini ücretsiz olarak sunarken, implant tedavisinin de belirli şartlarla ücretsiz hale getirilmesi, emeklilerin diş sağlığına ulaşmalarını daha kolay ve ekonomik hale getiriyor.