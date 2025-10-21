Yeni Şafak
İstanbul'da hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'da hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi

15:5021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ileçelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 21 Ekim Salı 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

ARNAVUTKÖY


Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 10:10:50

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185


BEYKOZ


Etkilenen Mahalle: ANADOLU HİSARI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 15:49:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185


ESENYURT


Etkilenen Mahalle: AKÇABURGAZ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.10.2025 14:18:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185



HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


