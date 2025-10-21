İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ileçelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 20.10.2025 10:10:50
Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: ANADOLU HİSARI MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 20.10.2025 15:49:44
Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 23:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: AKÇABURGAZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 20.10.2025 14:18:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 20.10.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
