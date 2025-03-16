Süper Lig'in 28. haftası bu akşam oynanan 4 maç ile tamamlandı. Ligde Galatasaray 71. puan ile liderliğini sürdürürken, haftanın kritik maçlarından olan Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuç ile puanını 62'ye yükseltti. Samsunspor ise 51 puan ile üçüncü sıradaki yerini korudu. İşte Süper Lig'in 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı. Bugün oynanan maçların ardından puan durumu da güncellendi. Ligde son haftalara yaklaşılırken, zirve mücadelesinde de heyecan artıyor. Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının 0-0'lık skor ile tamamlandı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Samsunspor ise 51 puan ile 3. sıradaki yerini koruyor.
FENERBAHÇE, EVİNDE 2 PUAN KAYBETTİ
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk devrede Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına karşın tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarıya da benzer bir görüntüde giren Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 73. dakikada yakaladı. Söz konusu pozisyonda Szymanski ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler, 74. dakikada En-Nesyri ile bir gol pozisyonunu daha harcadı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'e veda etti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
28. haftayı bay geçen Adana temsilcisi, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından lige veda etti.
Sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 20 yenilgi yaşadı.
Çeşitli gerekçelerle 12 puan silme cezasına çaptırılan Adana Demirspor, -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.
Adana Demirspor, 26 yıl sonra 2020-2021 sezonu sonunda Trendyol Süper Lig'e yükselmişti. Adana temsilcisi, 2021-2022'yi 9'uncu, 2022-2023'ü 4'üncü ve 2023-2024'ü 12'nci basamakta tamamlamıştı. Mavi-lacivertli takım, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmişti.
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig'in 28. hafta puan durumuna göre, Galatasaray 71 puan ile ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu akşamki maçın ardından 62 puana, Samsunspor ise 51 puana yükseldi. İşte 28. haftanın puan tablosu.
MAÇ SONUÇLARI (28. HAFTA)
Galatasaray A.Ş. 4 - 0 Onvo Antalyaspor
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 1 - 0 Bellona Kayserispor
Kasımpaşa A.Ş. 2 - 1 Corendon Alanyaspor
Rams Başakşehir Futbol Kulübü 0 - 3 Trabzonspor A.Ş.
Tümosan Konyaspor 1 - 0 Beşiktaş A.Ş.
Çaykur Rizespor A.Ş. 0 - 2 Sipay Bodrum FK
Atakaş Hatayspor 3 - 2 Net Global Sivasspor
Göztepe A.Ş. 1 - 1 İkas Eyüpspor
Fenerbahçe A.Ş. 0 - 0 Reeder Samsunspor
Ligin 29. hafta programı
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programı şu şekilde:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)