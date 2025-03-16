FENERBAHÇE, EVİNDE 2 PUAN KAYBETTİ





Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.





Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk devrede Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına karşın tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.





İkinci yarıya da benzer bir görüntüde giren Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 73. dakikada yakaladı. Söz konusu pozisyonda Szymanski ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler, 74. dakikada En-Nesyri ile bir gol pozisyonunu daha harcadı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.



