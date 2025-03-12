TABİİ SPOR canlı izle: Atletico Madrid-Real Madrid Tabii spor canlı yayını izle

TRT Tabii Spor kanalı canlı yayını izleme bilgileri haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz canlı izlemek için ücretli üyelik gerekiyor. İşte 12 Mart 2025 TRT Tabii Spor Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı izleme sayfası.
Tabii Spor üzerinden Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve çeyrek finale çıkacak takımlar belli olacak. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de iki İspanyol takımı Atletico Madrid ile Real Madrid'in mücadelesi olacak. İlk maçı 2-1'lik skor ile kazanan Real Madrid adını çeyrek finale yazdırmak için rövanşı da almanın peşinde. Saat 23.00'da yayınlanacak heyecan dolu maçı Tabii Spor platformuna ücretli üye olarak izlemek mümkün.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ: ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu akşam tamamlanıyor. Çeyrek finale kalacak takımların belirleneceği gecede Atletico Madrid-Real Madrid'i ağırlayacak. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT'nin TABİİ Spor kanalı üzerinden ücretli üyelik ile canlı izlenebilecek.
TABİİ SPOR CANLI İZLE: ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD
Tabii Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?
Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.
Hangi kanallardan paket satın alabilirim?
Web: www.tabii.com üzerinden hesabına giriş yaptıktan sonra Premium paketi seçip, kredi kartı ile ödeme yaparak paket satın alabilirsin.
Mobil: App Store ve Google Play uygulama mağazaları aracılığıyla uygulama içi paket satın alabilirsin.
tabii’yi aynı anda kaç farklı cihazdan izleyebilirim?
tabii Premium kullanıcıları aynı anda 2 farklı cihazdan, tabii ücretsiz paket kullanıcıları ise aynı anda yalnızca 1 cihazdan izleme yapabilir.
Paketimi nasıl iptal edebilirim?
İptal işlemini, paket satın aldığın kanal üzerinden gerçekleştirmen gerekir. Paketini iptal etmediğin sürece her ay otomatik olarak yenilenecektir.
Web: www.tabii.com üzerinden aşağıdaki adımlar takip edilerek paket iptali yapılabilir.
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