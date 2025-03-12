TABİİ SPOR canlı izle: Atletico Madrid-Real Madrid Tabii spor canlı yayını izle

Tabii Spor üzerinden Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve çeyrek finale çıkacak takımlar belli olacak. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de iki İspanyol takımı Atletico Madrid ile Real Madrid'in mücadelesi olacak. İlk maçı 2-1'lik skor ile kazanan Real Madrid adını çeyrek finale yazdırmak için rövanşı da almanın peşinde. Saat 23.00'da yayınlanacak heyecan dolu maçı Tabii Spor platformuna ücretli üye olarak izlemek mümkün.