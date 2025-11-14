Eleni ve Sevcan arasında gerilim yükseliyor

Sevcan’ın çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyarak Eleni’ye meydan okuması ikili arasında yeni bir gerilim doğurur. Eleni ise bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç’un yakın zamanda evlenecek olmasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreç Eleni için hem duygusal hem de psikolojik açıdan zorlu bir sınav hâline gelir. Oruç’un gerçekleri öğrenmesi ise olayların seyrini daha kritik bir noktaya taşır.