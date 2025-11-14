Yeni Şafak
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dengeleri değiştirecek hamle

16:0514/11/2025, Cuma
Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ı bir araya getiren Taşacak Bu Deniz, bu hafta ekranlara gelecek 6. bölümüyle tansiyonu yükseltiyor. Eleni’nin satılması gerçeğinin gün yüzüne çıkmasıyla aile içindeki dengeler altüst olurken, Esme’nin yıllardır gizlenen büyük sırrın peşine düşmesi yeni bir çatışmanın kapısını aralıyor. Adil’in ettiği intikam yemini ise Furtuna ailesi için karanlık günlerin habercisi.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 6. bölümünde izleyicileri büyük bir yüzleşmenin içine çekiyor. Eleni’nin satıldığının ortaya çıkmasıyla sarsılan aile sırları yeniden gündeme gelirken, Esme’nin DNA testi talebi geçmişin karanlık dosyalarını aralıyor. Adil’in intikam planı ise Furtuna ailesini hedef alarak gerilimi zirveye taşıyor.

TRT 1'in heyecan dolu dizisi Taşacak Bu Deniz, 6. bölümüyle 14 Kasım Cuma akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dağ ile denizin, insanın hırçın fırtınalarla mücadelesini ve iki düşman ailenin soluk kesen hikayesini anlatan dizinin yeni bölümünde, olaylar zinciri beklenmedik bir şekilde ilerleyecek.

İstanbul’dan Trabzon’a tehlikeli yolculuk

Adil, Eleni ve Oruç; Eleni’yi satan Sultan Ebe’nin izini sürmek için İstanbul’dan Karadeniz’e doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Daha uçak kalkmadan Adil’in öfkesi tehlikeli anlara yol açar ve yolculuk beklenmedik şekilde maceralı bir hâle gelir. Şerif’in kurduğu pusu ise Adil ve Gezep’i ölümle burun buruna getirir. Nihayetinde Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu öğrenen Adil, yaşananların etkisiyle deliye döner ve hesap sormaya kararlıdır.

Eleni ve Sevcan arasında gerilim yükseliyor

Sevcan’ın çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyarak Eleni’ye meydan okuması ikili arasında yeni bir gerilim doğurur. Eleni ise bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç’un yakın zamanda evlenecek olmasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreç Eleni için hem duygusal hem de psikolojik açıdan zorlu bir sınav hâline gelir. Oruç’un gerçekleri öğrenmesi ise olayların seyrini daha kritik bir noktaya taşır.

Esme DNA testi yaptırmaya karar veriyor

Şerif’in tüm engelleme çabalarına rağmen Esme, Eleni’nin kızı olduğuna gitgide daha çok inanmaya başlar. Bu şüphe onu DNA testi yaptırmaya yöneltir ve bu karar dizideki dengeleri değiştirecek yeni bir kapı aralar. Öte yandan Adil, Oruç’a gün doğana kadar süre tanır: Eleni’nin annesi getirilmezse tüm Furtuna’yı yerle bir etmekle tehdit eder. Gerçekleri öğrenen Oruç, çözüm arayışında Eleni’nin annesini Koçari’ye götürerek kritik bir adım atar.

Taşacak Bu Deniz heyecan dolu 6. bölümüyle 14 Kasım Cuma saat 20.00’de TRT 1’de…

