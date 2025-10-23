Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini bugün TSİ 14:00'te açıklayacak. TCMB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimi olacak mı? İşte TCMB politika faizi kararı toplantısının ayrıntıları.

1 /4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı, günün en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası politika faizi iç piyasanın yön arayışında etkiliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 Ekim ayı faiz kararını belirlemek için toplanacak.

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

3 /4 TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

