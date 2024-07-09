"Uzman erbaş, subay, astsubay, jandarma maaşları ne kadar oldu, Temmuz'da zam geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağkur (4A,4B,4C) net ve en düşük emekli maaşı Temmuz 2024 itibarıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekli maaşı zammında net ve en son tablo enflasyon farkının belli olmasıyla kesinleşti. Bu süreçte askeri personelin maaşlarına zam uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Peki, Uzman erbaş, subay, astsubay, jandarma maaşları ne kadar oldu, Temmuz'da zam geldi mi?

1 / 7 Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1.64, yıllık ise 71.60 olarak gerçekleşti. Zam tablosunun netleşmesiyle birlikte SGK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur ve emekli maaş zam hesaplamaları yoğunluk kazandı. Emekli aylıklarına yapılacak zamlar, enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

2 / 7 UZMAN ERBAŞ, SUBAY, ASTSUBAY ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR? Uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

3 / 7 10 BİN TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN DURUMU Şu an için emekli kök aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olan Bağ-Kur Esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için bir düzenlemenin de yapılmayacağı dile getiriliyor.

4 / 7 24,73’lük zam sonrası Bağ-Kur’lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 12.695 TL’ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli aylığı 12.500 TL olursa bu grupta zam rakamı 195 TL olacak! SSK 2000 öncesi emekli maaşı da 11.367 TL’den 14.178 TL’ye yükselmişti. Orada da zam rakamı 1.678 TL’ye gerileyecek.

5 / 7 MEMUR EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA Hem emekliler hem de memurlar arasında büyük tepki toplayan artış oranları için Edindiğimiz kulis bilgisine göre, düzenlemenin sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine değil, yüzde 5,42 daha az zam alan memur emeklilerine de yapılacağı öğrenildi.

6 / 7 Bu kapsamda çalışan memur maaşları karşısında tarihi düşük seviyede maaş alan memur emeklileri için Ocak’ta diğer emeklilere yapılan yüzde 11,5’lik iyileştirme göz önünde bulundurularak, yüzde 19,31 olan oranın yüzde 24,73’e tamamlanması bekleniyor.