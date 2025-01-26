Tesla'nın akıllı telefon pazarına girişi, Apple ve Samsung gibi geliştiricilerle rekabeti bir hayli artıracak. Peki, Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri neler olacak? Tesla Model Pi 5G çıkış tarihi…
Elon Musk'ın vizyonuyla ortaya çıkan Tesla telefon, henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak, şirketin yaptığı açıklamalar ve sızdırılan bilgiler, bu cihazın yakın gelecekte raflarda yer alacağını gösteriyor. Tesla telefon Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye'deki teknoloji severler de Tesla telefonun ülkemize ne zaman geleceğini merak ediyor. Tesla telefon özellikleri neler? Tesla telefon, yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Tesla telefon ne zaman gelecek?
Elon Musk’ın yenilikçi teknolojilerle donattığı Tesla telefon modelinin, 2025 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tesla Model Pi olarak adlandırılması beklenen bu yeni cep telefonu hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak Tesla’nın ürün stratejileri göz önüne alındığında, bu telefonun markanın diğer ürünleri ile uyumlu bir şekilde çalışacağı öngörülüyor.
Tesla Model Pi 5G özellikleri
Antonio De Rosa tarafından tasarlanan Tesla Model Pi konsepti, markanın cep telefonu pazarına giriş yapma potansiyelini gözler önüne seriyor.
Uydu Bağlantısı : Starlink uydu ağıyla entegre olarak her yerde kesintisiz internet sunma yeteneği.
Güneş Enerjisiyle Şarj : Güneş enerjisini kullanarak cihazın kendi kendine şarj edilmesini sağlayan bir teknoloji.
Tesla Araç Entegrasyonu : Tesla araçlarına tam entegrasyon, araç kontrollerini telefon üzerinden yapma imkanı.
Ekran Teknolojisi : 6,7 inç OLED ekran ile yüksek kaliteli ve parlak ekran deneyimi.
Depolama ve RAM : 2 TB'a kadar depolama alanı sunabileceği iddia ediliyor.
Kripto Para Madenciliği : Telefonun Marscoin gibi kripto paraların madenciliğini söylentisi.
Renk Değiştiren Arka Kapak : Kullanıcının ruhuna göre arka kapağın rengini değiştirebilen bir tasarım.
Yapay Zeka ile Gelişmiş Fotoğrafçılık : Düşük ışıkta, yüksek performans sunan ve gelişmiş AI özelliklerine sahip kamera teknolojisi.
Hızlı İşlemci : Yüksek performanslı bir işlemci ve 5G uyumluluğu ile hızlı bağlantı ve işlem kapasitesi.
Tesla model Pi 5G fiyatı ne kadar olacak?
Tesla Model Pi telefon modelinde yer alması beklenen özellikler, kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.Çeşitli platformlarda paylaşılan bilgilere göre, Tesla Model Pi’nin 600 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.