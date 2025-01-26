Elon Musk'ın vizyonuyla ortaya çıkan Tesla telefon, henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi. Ancak, şirketin yaptığı açıklamalar ve sızdırılan bilgiler, bu cihazın yakın gelecekte raflarda yer alacağını gösteriyor. Tesla telefon Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye'deki teknoloji severler de Tesla telefonun ülkemize ne zaman geleceğini merak ediyor. Tesla telefon özellikleri neler? Tesla telefon, yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor.