TOKİ 2025 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların başlamasıyla gözler 2026 kura tarihine çevrildi. Yoğun ilgi gören projede ilk teslimatlar Mart 2027’de yapılacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ 500 bin konut başvurularının başlamasıyla birlikte 2026 kura çekilişi araştırılmaya başlandı. Mart 2027’de teslim edilmesi planlanan sosyal konutlar için başvuru süreci sürerken milyonlarca kişi kura sonuçlarının duyurulacağı tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?
500 BİN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınırken kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.