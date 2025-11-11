TOKİ 2025 sosyal konut başvuru mesajı ne zaman gelir? TOKİ başvuru değerlendirme ne zaman, hangi tarihte sonuçlanır?

500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet ve bankalar üzerinden başvurular resmen başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen dev projede başvuru yoğunluğu yaşanıyor. Müracaatlarını tamamlayan vatandaşlar şimdi TOKİ başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Öte yandan 5 bin TL tutarındaki başvuru ücretinin zamanında yatırılmaması durumunda, ön başvuruların geçersiz sayılacağı bildirildi.
TOKİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Başvuruların e-Devlet üzerinden tamamlanmasının ardından TOKİ sistemine düşen talepler değerlendirmeye alınacak. Başvuru yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle süreçlerin aşamalı olarak ilerlemesi bekleniyor. Başvurular onaylandıktan sonra bankalar tarafından başvuru sahibi adına hesap açılacak ve ödeme bilgileri iletilecek.
Başvurular Aralık ayı içerisinde sona ereceği için değerlendirme sürecinin kademeli olarak yürütülmesi öngörülüyor. İncelemelerin ardından hak sahipliği için kura takvimi açıklanacak. İlk kuraların Aralık ayında çekilmesi planlanırken hak sahiplerinin listesi kura sonrası duyurulacak.
TOKİ'DEN SMS NE ZAMAN GELİR?
Başvurunun e-Devlet veya banka kanalları üzerinden tamamlanmasının ardından, başvuru sahibine banka tarafından SMS ile bilgilendirme gönderiliyor. Bu mesajda, başvuruya özel hesap numarası yer alıyor ve 5 bin TL başvuru bedelinin yatırılması isteniyor. Sistemde yaşanan yoğunluk olmaması halinde SMS’lerin genellikle 24 saat içinde ulaştığı belirtiliyor. Başvuru sürecinin ilk günlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle mesajların iletilmesi 1 ile 3 gün arasında sürebilir.
TOKİ’DEN BAŞVURU DEĞERLENDİRME MESAJI NE ZAMAN GELİR?
Başvuru değerlendirmesi sonrası SMS bilgilendirmesi yaklaşık 24 saat içinde iletiliyor. Yoğunluk yaşanan dönemlerde mesaj gönderim sürelerinde gecikme olabileceği belirtiliyor. SMS’te yer alan hesap numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla 5 bin TL başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. SMS geldikten sonra belirtilen süre içinde ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Vatandaşların başvuru sürecini e-Devlet’te yer alan “TOKİ Başvuru Listesi” ekranından takip edebileceği açıklandı.