TOKİ 2025 sosyal konut başvuru mesajı ne zaman gelir? TOKİ başvuru değerlendirme ne zaman, hangi tarihte sonuçlanır?

Yüzyılın Konut Projesi olarak tanıtılan 500 bin sosyal konut kampanyasında başvurular başladı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvurulara vatandaşlardan yoğun ilgi var. TOKİ tarafından yürütülen projede başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar, şimdi değerlendirme sonuçlarını beklemeye geçti. Yetkililer, 5 bin TL’lik başvuru ücretinin yatırılmaması durumunda, ön başvuruların iptal edileceğini hatırlattı.