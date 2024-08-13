Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim Arsa projesi, uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyenlere yönelik bir imkân sunuyor. Hak sahipliği belirleme kuraları tamamlanmış ve kura sonuçları e-Devlet'te yayınlanmıştı. Şimdi gözler arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki TOKİ İstanbul ilk evim müstakil ve müşterek arsa projesi yerleri belli oldu mu, yer seçimi son durum nedir? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.
Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023, Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi 30 Mart 2023, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında çekildi. İlk evim İstanbul TOKİ arsa kurası sonrası hak sahibi olanlar şimdi müstakil ve müşterek arsa projesinde yerler belli oldu mu, İlk evim arsalar yerlerinden son durum nedir? sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ İstanbul ilk evim müstakil ve müşterek arsa projesinde yerler belli oldu mu?
Sosyal medya üzerinden bir vatandaş, “İstanbul ilk evim müstakil ve müşterek arsa projesi için somut bi adım atılmasını on binlerce aile bekliyoruz.” paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma TOKİ tarafından cevap geldi.
TOKİ, İlk Evim Arsa İstanbul projesi yer seçimi son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk Evim Arsa İstanbul projemiz için yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.
İlk Evim Arsa Projesinde süreçle ilgili bilgilendirmeler internet sayfamız http://toki.gov.tr, Sosyal Medya hesaplarımız [Twitter, Instagram, Facebook], Çağrı Merkezimiz [444 86 54] ve SMS aracılığı ile yapılmaktadır.
Ayrıca E-Devlet aracılığı ile de takibinizi sürdürebilirsiniz.” denildi.