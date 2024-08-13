Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023, Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi 30 Mart 2023, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında çekildi. İlk evim İstanbul TOKİ arsa kurası sonrası hak sahibi olanlar şimdi müstakil ve müşterek arsa projesinde yerler belli oldu mu, İlk evim arsalar yerlerinden son durum nedir? sorusuna yanıt arıyor.