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TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye'de 558 sosyal konutlar teslim ediliyor: İlk taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye'de 558 sosyal konutlar teslim ediliyor: İlk taksit ödemesi ne zaman başlayacak?

10:3427/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?</p>
TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Batıkent Mahallesi'nde TOKİ tarafındaninşa edilen 558 sosyal konut, hak sahiplerine teslim ediliyor. Peki TOKİ taksit ödemesi ne zaman başlayacak? İşte teslim tarihi ve detayları…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Eyyübiye Batıkent Mahallesi'nde yapımına başlanan 558 sosyal konut tamamlandı.

TOKİ Şanlıurfa sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

TOKİ tarafından Şanlıurfa Eyyübiye'de tamamlanan sosyal konutlar, 20 Ocak – 14 Şubat 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ Şanlıurfa sosyal konutları teslim tarihi ve ödeme planı

Batıkent Mahallesi 3. Etap 603 Konut Projesi’nde hak sahibi olan vatandaşlar, 20 Ocak 2025 ile 14 Şubat 2025 tarihleri arasında konutlarını teslim alacak.

Teslimat sırasında, konut alıcılarının gerekli belgeleri tamamlaması isteniyor. Belgeler arasında kimlik belgesi (nüfus cüzdanı aslı ve fotokopi), vekaletle teslim alınacaksa vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, ayrıca KDV tutarının borca yansıtıldığına dair taahhütname yer alıyor.

Konut sahipleri, ilk taksit ödemelerini Mart 2025’te yapmaya başlayacak.

İlk dönemsel artış ise Temmuz 2025 itibariyle uygulanacak.

#TOKİ
#Şanlıurfa sosyal konutlar
#Eyyübiye TOKİ konutları

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