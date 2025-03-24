Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim ile 2024 yılı karından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Peki Türk Traktör ne kadar temettü ödeyecek ne zaman yatacak?

1 /5 Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden Türk Traktör, 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım planını Genel Kurul’da onayladı. Peki Türk Traktör temettü ödemesini ne zaman yapacak? TTRAK hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar.

2 /5 2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK? Türk Traktör, 2 Nisan 2025 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 48,4675873TL, net 41,1974492 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

3 /5 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ TARİH TTRAK temettü tarihi 4 Nisan 2025 olarak belirlendi.

4 /5 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından 21 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.