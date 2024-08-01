TYP KADRO SON DAKİKA GELİŞMELER: TYP kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Güvenlik, okul görevli...

TYP kadro son dakika gelişmeleri ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplum Yararına Program (TYP) olarak bilinen TYP kura çekimi birçok ilde gerçekleşirken, kadro beklentileri de arttı. Genellikle okullarda ve diğer kamu kurumlarında temizlik işleri gibi pozisyonlarda görev alan TYP işçileri, deprem dolayısıyla uzatılan süreçle birlikte kadroyu beklemeye başlamıştı. Özellikle çalışma hayatına yönelik düzenlemelerle "TYPlilere kadro var mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, TYP işçilerine kadro 2024 ne zaman çıkacak? TYP'liler kadroya alınacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1 / 7 İŞKUR TYP işçilerine kadro var mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Torba yasada TYP'li işçilerin de kadroya alınmasına yönelik beklentiler yoğunlaştı. İŞKUR kapsamında kadroya alınan TYP işçileri, 9 aylık çalışma periyodunu tamamladıktan sonra yeniden bir başvuru sürecine dahil oluyor. Eğer kura ile yerleştirme olursa 9 ay daha TYP kadrosunda çalışma hakkı kazanıyor. Peki, TYP'lilere kadro ne zaman çıkacak, çıkacak mı? İşte, ayrıntılar.

2 / 7 TYP KADRO GELECEK Mİ? TYP'ye kadro verileceği hususunda sosyal medyada bazı iddialar yer alıyor.

3 / 7 Ancak bu iddiaların henüz bir aslı bulunmuyor. Konunun Meclis gündemine gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

4 / 7 TYP NEDİR? Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

5 / 7 TAŞERONA KADRO SON DURUM Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşerona kadro düzenlemesi için beklentiler arttı. Meclis'te Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi düzenlemesi görüşülüyor.

6 / 7 Ancak TBMM'de ekonomiye yönelik düzenlemeleri yer alan yasa tasarısında taşerona kadro ile ilgili bir madde yer almıyor. Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.