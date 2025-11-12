Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), 3.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile yılın en çok dikkat eden halka arzı olmaya aday. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile sunulacak hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılım miktarlarıysa araştırılıyor. Peki, Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring halka arzı kaç lot verir? VAKFA hisse fiyatı ne kadar ve halka arz detayları nelerdir? Vakıf Faktöring halka arz ne zaman? İşte ayrıntılar.

1 /4 VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında 225 milyon lot dağıtımında bulunacak. Vakıf Faktoring bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Vakıf Faktöring talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, "Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" İşte Vakıf Faktöring halka arz tarihleri...

2 /4 Vakıf Faktoring Halka Arz Ne Zaman? Vakıf Faktoring'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek olan halka arza katılım saatleri 09.00 ila 17.00 arasında olacak. Vakıf Faktoring A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Varlık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.



3 /4 Vakıf Faktoring Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar? Hissenin halka arz fiyatı ise 14,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya 135.000.000 lot ayrıldı.