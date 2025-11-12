Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), 3.2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ile yılın en çok dikkat eden halka arzı olmaya aday. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile sunulacak hisselerin fiyatları ve muhtemel lot dağılım miktarlarıysa araştırılıyor. Peki, Vakıf Faktoring halka arz katılım endeksine uygun mu? Vakıf Faktoring halka arzı kaç lot verir? VAKFA hisse fiyatı ne kadar ve halka arz detayları nelerdir? Vakıf Faktöring halka arz ne zaman? İşte ayrıntılar.
VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında 225 milyon lot dağıtımında bulunacak. Vakıf Faktoring bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Vakıf Faktöring talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, "Vakıf Faktöring halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" İşte Vakıf Faktöring halka arz tarihleri...
Vakıf Faktoring Halka Arz Ne Zaman?
Vakıf Faktoring'in halka arzı 12,13 ve 14 Kasım olarak belirlendi. Üç gün sürecek olan halka arza katılım saatleri 09.00 ila 17.00 arasında olacak.
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Varlık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.
Vakıf Faktoring Halka Arz: Hisse Fiyatı Ne Kadar?
Hissenin halka arz fiyatı ise 14,20 TL olarak açıklandı. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcıya 135.000.000 lot ayrıldı.
Vakıf Faktoring Halka Arz Kaç Lot Verir?
Vakıf Faktoring A.Ş. halka arzı bireysel katılımcıya eşit dağılım yöntemi ile dağıtılacak. Şirketin halka arzı katılan yatırımcı sayısına göre, lot dağıtacak. İşte katılımcı sayısına göre olası lot adetleri:
150 Bin katılımcıya yaklaşık: 900 Lot (12780 TL).
250 Bin katılımcıya yaklaşık: 540 Lot (7668 TL).
350 Bin katılımcıya yaklaşık: 386 Lot (5481 TL).
500 Bin katılımcıya yaklaşık: 270 Lot (3834 TL).
700 Bin katılımcıya yaklaşık: 193 Lot (2740 TL).
1.1 Bin katılımcıya yaklaşık: 123 Lot (1746 TL).
1.6 Bin katılımcıya yaklaşık: 85 Lot (1207 TL).
2.2 Bin katılımcıya yaklaşık: 61 Lot (866 TL).